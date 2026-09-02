Ordføreren i Leuven avlyser Europa League-kamp mot israelsk klubb av hensyn til den offentlige sikkerheten

HQ

Hapoel Be'er Sheva F.C. er den eneste israelske klubben som deltar i en av UEFAs store fotballturneringer denne sesongen. Forrige uke slo det aserbajdsjanske laget Sabah FK Hapoel Be'er Sheva i play-off-kampene, noe som gjorde at den israelske klubben ikke kvalifiserte seg til Champions League, men i stedet havnet i den nest høyeste divisjonen, UEFA Europa League.

I loddtrekningen for gruppespillet i Europa League ble Be'er Sheva trukket til å spille mot følgende lag: Juventus, GNK Dinamo, Celta de Vigo og OFI Kreta på hjemmebane, samt AZ Alkmaar, Bournemouth, Beşiktaş og Union Saint-Gilloise på bortebane.

Union Saint-Gilloise holder til i den belgiske hovedstaden Brussel, men fordi stadionet deres ikke oppfyller UEFA-standardene, spiller de hjemmekampene sine i europeiske turneringer på andre stadioner. Denne sesongen ønsker de å spille alle fire av disse hjemmekampene i ligafasen i Leuven, men ordføreren i Leuven, Mohamed Ridouani, har allerede nektet å være vertskap for kampen mot det israelske laget, noe som også ville innebære ankomst av lokale israelske supportere.

Hapoel Be’er Sheva holder til i byen Beersheba/Be’er-Sheva i Negev-ørkenen i Sør-Israel, og hjemmekampene deres vil ikke bli spilt i Israel, men vil trolig flyttes til nøytrale land som Ungarn eller Romania.

Som rapportert av The Associated Press har Ridouani ikke gitt tillatelse til kampen, som er planlagt til 22. oktober, «av hensyn til offentlig sikkerhet», selv ikke i et tomt stadion, og har informert UEFA, som videreformidler saken til Union Saint-Gilloise: «Det er vertsklubbens plikt å finne et alternativt spillested».