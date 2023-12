Nyinnspilling av Everybody Loves Raymond er "uaktuelt"

HQ

På Real Time With Bill Maher nylig skjøt Ray Romano tilsynelatende ned alt håp om en reboot av Everybody Loves Raymond.

Romano sa til Bill Maher "Når det gjelder en reboot, er det nå uaktuelt fordi foreldrene dessverre er borte: Peter Boyle og Doris Roberts."

Han fortalte også at han aldri trodde at reboots var like gode som originalen: "De er aldri like gode. Vi ønsker å etterlate oss arven vår med det den er."

Everybody Loves Raymond ble skapt av Philip Rosenthal og varte fra 1996 til 2005, med 210 episoder fordelt på ni sesonger. Serien ble rangert på 96. plass i en Hollywood Reporter-undersøkelse blant 779 skuespillere, 365 produsenter og 268 regissører.

Hvis du håper å få med deg noen klassiske episoder i kjølvannet av denne skuffende nyheten, ble serien lagt til på Paramount+ i januar.

Takk, Variety.