Nyinnspilling av Naked Gun med Liam Neeson har premiere neste sommer

Den dessverre avdøde komikeren og skuespilleren Leslie Nielsens sko er ikke lette å fylle, ikke fordi de er spesielt store, men fordi han var så forbannet god til det han gjorde. Og på sitt beste var han i The Naked Gun-filmene der vitsene ble servert i maskingeværtempo med Nielsen i sentrum.

HQ

Neste år er det tid for en reboot av filmserien, og som vi tidligere har rapportert, skal Liam Neeson ta over som politikommissær Franklin "Frank" Drebin. Hvordan det vil fungere gjenstår å se (og om humoren fra den gang vil fungere like godt i dag). Det som imidlertid er klart, er at det er et anerkjent team som står bak produksjonen, med The Lonely Island-medlemmet Akiva Schaffer som regissør og produsent, og som også har bidratt til manuset sammen med Dan Gregor og Doug Mand (duoen skrev den vanvittig morsomme Chip n' Dale: Rescue Rangers fra 2022). Produksjonsselskapet er Fuzzy Door, som ledes av Seth MacFarlane og Erica Huggins.

Nå har Paramount avslørt at filmen får premiere 18. juli 2025. Det betyr at vi kan få se den første teasertraileren en gang etter årsskiftet. Tror du denne rebooten kan bli like morsom som originalen?

Takk, Deadline.