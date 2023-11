Nyinnspillingen av Salem's Lot hopper over kino og går rett til strømming

HQ

Vi er mange som har lurt på hva i all verden som har skjedd med nyinnspillingen av Salem's Lot, for det har lenge vært uhyggelig stille rundt prosjektet og til og med spekulert i om det i det hele tatt ville bli utgitt. Ifølge en ny rapport fra Variety ser det nå heldigvis ut til at nyinnspillingen lever i beste velgående, men at den ikke kommer på kino. I stedet skal Warner Bros. ha planer om å lansere filmen direkte på strømmetjenester.

Hovedårsaken til dette skal være at streiken i Hollywood har skapt et behov for mer strømmeinnhold, og ikke at filmen på noen måte er dårlig. Noe vi selvsagt håper er sant. Nøyaktig når Salem's Lot slippes på HBO Max er fortsatt uklart.

Gleder du deg til den nye Salem's Lot, og hva er dine favorittminner fra originalen?