Nyinnspillinger av Persona 1 og 2 er «noe vi sannsynligvis også vil gjøre etter hvert», forklarer produsenten av P-Studio

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For omtrent en måned siden snakket P-Studio-produsenten Kazuhisa Wada litt mer om rekken av Persona-remakes som er på vei, og forklarte at det vi har fått så langt sannsynligvis bare er en forsmak på hva som til slutt kommer.

Den erfarne produsenten antydet at remakene sannsynligvis også vil omfatte Persona 1 og 2, og uttrykte at det å gjenutgi begge spillene er noe vi absolutt bør gjøre». Nå, i et intervju med Rock Paper Shotgun, har Wada nok en gang bekreftet denne tanken.

Da han ble spurt om hvorfor teamet i det hele tatt lager en ny versjon av Persona 4, forklarte Wada: «Da vi opprinnelig fikk ideen til Persona 3 Reload, visste vi at vi også ønsket å lage P4R; vi måtte legge det på is, men det var noe vi tenkte på samtidig. For meg er en remaster eller en nyutgivelse en form for kulturbevaring. Som skaper er det din plikt å ta tak i det du har laget og sørge for at det ikke går tapt, men fortsatt finnes i dag. Sett fra det samme perspektivet er Persona 1 og 2 noe vi sannsynligvis også vil ta tak i etter hvert.»

Slik det ser ut nå, er Persona 4 Revival planlagt å komme ut på PC og konsoller i februar 2027, og vil sannsynligvis deretter bli etterfulgt av Persona 6, selv om vi mangler mye i form av konkrete opplysninger om det etterlengtede prosjektet. Dessuten var det siste remaket som ble lansert Persona 3 Reload, og det kom ut i februar 2024, så det er nok best å ikke holde pusten i påvente av et remake av Persona 1 eller 2, da det sannsynligvis vil ta noen år før det kommer, hvis det i det hele tatt blir laget.

Ville du spilt en nyutgivelse av Persona 1 eller 2?