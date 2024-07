Nyt litt klassisk 90-tallskjøring i Old School Rally

Hvis du husker Top Gear Rally eller World Wide Rally på 90-tallet, kommer du garantert til å trekke på smilebåndet når du ser dette spillet. Old School Rally har nettopp blitt kunngjort for Early Access, en tittel som tar sikte på å gjenopplive ånden fra disse pikselerte løpene, men med en ekstra vri på fysikk og kinetikk.

Siden det er tidlig tilgang, er det fortsatt mye innhold i produksjon før den endelige utgivelsen, og utviklerne Frozen Lake sier at det vil komme flere moduser og kjøretøy i løpet av de kommende månedene. For øyeblikket har Old School Rally en Ghost-modus, styrefølsomhet, etappeoptimalisering og hjulstøtte, sammen med nye biler, nye etapper og en helt ny "Rally"-modus.

Old School Rally lanseres på Early Access på Steam 19. juli til 9,99 dollar.

Vil du gjenoppleve racingnostalgien med det?