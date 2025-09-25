Nyt spill som PGA Tour 2K25, Rematch og Diablo IV gratis denne helgen
Ja, du gjettet riktig. Det er tid for nok en runde med Microsofts Free Play Days, med seks spill på tilbud.
I mange år har det vært en tradisjon for Microsoft å tilby et utvalg på vanligvis tre titler som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med et Game Pass -abonnement og en Xbox gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det er bedre titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag.
Det er seks spill som rollespill- og sportsspillfans vil være spesielt begeistret for, hvorav ett av dem kan nytes gratis uten engang å trenge Game Pass. Her er ukens utvalg:
Alle disse kan nå lastes ned og spilles gratis frem til kl. 8:00 BST/9:00 CEST mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du beholde lagringsfilen din.