Nyt spill som PGA Tour 2K25, Rematch og Diablo IV gratis denne helgen

I mange år har det vært en tradisjon for Microsoft å tilby et utvalg på vanligvis tre titler som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med et Game Pass -abonnement og en Xbox gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det er bedre titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag.

Det er seks spill som rollespill- og sportsspillfans vil være spesielt begeistret for, hvorav ett av dem kan nytes gratis uten engang å trenge Game Pass. Her er ukens utvalg:



PGA Tour 2K25



Omkamp



Dungeons 3



Bassmaster Fishing



Trailmakers



Diablo IV (gratis for alle Xbox-eiere)



Alle disse kan nå lastes ned og spilles gratis frem til kl. 8:00 BST/9:00 CEST mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du beholde lagringsfilen din.