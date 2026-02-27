Nytt AI-system overvåker de ansattes vennlighet på Burger King

HQ

Ifølge en artikkel i The Verge er Burger King i ferd med å implementere en ny AI-chatbot for de ansatte, ikke bare for å hjelpe til med daglige oppgaver som å forberede din neste Whopper eller holde oversikt over lagerbeholdningen, ettersom den er direkte knyttet til bestillingssystemet, men også for å overvåke de ansattes stemmer for å oppdage vennlighet.

Den kunstige intelligensen er opplært til å gjenkjenne talemønstre knyttet til standardfraser, fra "vær så snill" og "takk" til det klassiske "velkommen til Burger King", som om den vet hvordan en entusiastisk minstelønnsarbeider bør høres ut.

AI-programmet, som har fått navnet "Patty", vil kort sagt hjelpe ledere med å overvåke vennligheten til de ansatte.

Thibault Roux, Chief Digital Officer, sier til The Verge at det er "et opplæringsverktøy", samtidig som han innrømmer at det også kan oppdage tonen i samtaler, og varsle ledere om ikke-konstruktiv prat på arbeidsplassen.

Andre deler av den kunstige intelligensen er mer forretningsspesifikke, som å hjelpe til med ingrediensene i hvert produkt eller huske hvordan man rengjør bestemte deler av kjøkkenutstyret, noe som gjør det daglige arbeidet mer effektivt og konsekvent.

Patty brukes allerede i 500 restauranter i USA, og det er planer om full nasjonal integrering innen utgangen av året.