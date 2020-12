Nytt bilde viser alternative kostymer i Gotham Knights

Du ser på Annonser

Tidligere i år avduket Warner Bros. Montreal endelig deres Batman-spill, som dog er uten Batman. I stedet er det et multiplayer-spill som presenterer deg for et team bestående av Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin, og vi vet allerede at det kommer til å være fokus på visuell tilpasning i form av blant annet alternative kostymer.

Og nå har vi fått vår første kikk på noen av kostymene spillet har å by på. I en ny utviklerdagbok la Arkham Videos på Twitter merke til at man kan se noen konseptbilder av alternative kostymer til blant annet Batgirl og Red Hood, som du kan se på bildet nedenfor.

Under der kan du se den originale gameplay-gjennomgangen.