Nytt bilde viser mer av Robert Pattinsons Batman

Vi venter spent på Matt Reeves' kommende film The Batman, som kommer til våren neste år. Ut i fra traileren å dømme virker den veldig lovende, men ventetiden er lang og det kan være greit å tilfredsstille sulten, for en stund i hvert fall. Nå har det blitt utgitt et nytt bilde som viser mer av Robert Pattinsons Batman og en plakat der Batman og batmobilen hans er i sentrum. Du kan se de nedenfor: