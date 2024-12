Nytt blikk på det snikende Sleight of Hand

Vi fikk vår første titt på RiffRaff Games ' Sleight of Hand i Xbox Partner Preview tilbake i mars, og det ser ut til at det er på tide å grave dypere inn i hemmelighetene. Spillet handler om en detektiv med mystiske krefter ved navn Lady Luck som blir ansatt for å etterforske sin tidligere coven, selv om det kan bety en forferdelig død i de stadig regnfulle gatene i Steeple City.

Ved hjelp av en pakke kort som gir unike evner, setter Lady Luck i gang med oppgaven. Det er synd at vi fortsatt ikke vet utgivelsesdatoen for Sleight of Hand, men når vi ser hvordan spillet ser ut i den første traileren nedenfor, er det svært sannsynlig at vi vil kunne spille det en gang i 2025. Vi holder øye med det.