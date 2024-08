Nytt førstepersons skrekktspill tar sikte på 2025: A.I.L.A

Selv om all oppmerksomheten akkurat nå er fokusert på hva media publiserer fra Koelnmesse i Köln der Gamescom arrangeres, utnytter også andre studioer disse datoene med frenetisk aktivitet i videospill for å presentere sine fremtidige titler. Dette er tilfellet med det brasilianske studioet Pulsatrix (Fobia - St. Dinfna Hotel) som vil gi ut sin andre tittel, med det rare navnet A.I.L.A., i 2025.

Det blir et førstepersons skrekkspill som utspiller seg i et bortgjemt landlig miljø der det ser ut til at det er skapninger utenfor mulighetenes grenser som lurer i skyggene. Det er åpenbart at det finnes referanser til de nyeste Resident Evil-spillene og Amnesia-serien, men vi må vente en stund med å finne ut mer om det.

A.I.L.A. kommer til Steam i 2025, og du kan se traileren nedenfor. Det vil også være tilgjengelig for testing på Fireshine Games-standen på Gamescom.