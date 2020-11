Nytt gameplay fra Resident Evil Village

Resident Evil Village er uten tvil blant neste års største spill, men vi har enda ikke sett spesielt mye av det. Vi har fått to relativt korte trailere, men ikke noen...

Resident Evil Village kommer kanskje til PS4 og Xbox One også

den 28 september 2020 klokken 15:57 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nylig gikk det rykter om at Resident Evil Village vil slippes til den nåværende generasjonen av konsoller også, og det viser seg at dette kan stemme. Under Tokyo Game...