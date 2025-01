Nytt glimt av Superman vist i den første TV-reklamen

HQ

For litt over en måned siden fikk vi endelig det første virkelige glimtet av filmen Superman, som har premiere i juli og sparker i gang Peter Safran og James Gunns nye DC-filmunivers for fullt. Det er ingen overdrivelse å si at interessen har vært enorm, og på bare tolv dager ble antallet YouTube-visninger som den forrige Superman filmens trailer (Man of Steel) samlet på tolv år, slått, og ligger i dag på drøyt 53 millioner YouTube-visninger.

På søndag ble den 30 sekunder lange TV-reklamen for Superman sluppet, som gir oss en bedre titt på Kal-El (spilt av David Corenswet) mens han flyr rundt, og vi får også et glimt av Lex Luthor (her spilt av Nicholas Hoult) som lander i et snødekt landskap, antakelig på jakt etter Fortress of Solitude.

Videoen Superman byr også på mye annet som avslører at Superman ser ut til å ha mye å gjøre med monstre, slåssing på idrettsarenaer, flørting med Lois Lane, trøsting av en døende robot og mye mer. Sjekk ut videoen nedenfor - 11. juli er det premiere.