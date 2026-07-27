Nytt jordskjelv på 5,5 registrert i Chile

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Enda et jordskjelv å legge til sommerens statistikk, da det europeiske seismologiske senteret (EMSC) nettopp har rapportert om et jordskjelv på 5,5 som rammet Antofagasta i Chile, ifølge Reuters. EMSC opplyser også at jordskjelvet fant sted på 93 km dybde.

Det er foreløpig ikke rapportert om personskader eller materielle skader, men nyheten er fortsatt under oppdatering.

Det nye jordskjelvet følger i kjølvannet av andre jordskjelv denne sommeren, som for eksempel jordskjelvet i Yunnan i Kina med styrke 5,0, jordskjelvet i Papua Ny-Guinea med styrke 6,5 og de ødeleggende jordskjelvene i Venezuela med styrke 7,5.