Nytt jordskjelv rammer Tibet

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Et nytt jordskjelv med styrke 5,3 rammet Tibet for kort tid siden, ifølge målinger fra Det europeisk-middelhavske seismologiske senteret (EMSC) og rapportert av Reuters. EMSC opplyser at jordskjelvet hadde et dybde på 35 km.

Det er foreløpig ikke rapportert om personskader eller materielle skader. Jordskjelvet ser ut til å være av samme type som de som ble rapportert i Suez og Yunnan tidligere i sommer.