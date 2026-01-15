Nytt Life is Strange-spill skal avsløres neste uke

Nøyaktig en uke har gått siden Ben skrev at det europeiske aldersklassifiseringsrådet hadde vært en smule ivrige og nærmest bekreftet eksistensen av et nytt Life is Strange-spill, men nå er det på tide å gjøre det offisielt.

Square Enix bekrefter at det neste Life is Strange vil bli avduket klokken 19 den 20. januar. De er ikke villige til å bekrefte at tittelen vil være Life is Strange: Reunion, men karakterene som går forbi skjermen i den korte teaseren ser definitivt ut som orignalets Max Caulfield og Chloe Price, så PEGI var tydeligvis spot on med sin beskrivelse.

Life is Strange: Double Exposure delte fansen tilbake i 2024, så det blir interessant å se hva de synes om denne gjenforeningen senere i år.