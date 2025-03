Nytt mannskap ankommer ISS og baner vei for Butch og Sunis retur Et etterlengtet mannskapsskifte gir lettelse for to strandede astronauter.

HQ Etter nesten ni måneder på ISS er NASA-astronautene Butch Wilmore og Suni Williams endelig klare til å vende hjem. En SpaceX Crew Dragon-kapsel dokket til ISS tidlig søndag, og fire nye besetningsmedlemmer skal erstatte dem. Oppdraget, som er en del av NASAs rutinemessige mannskapsrotasjon, hadde fått økt prioritet etter at en teknisk feil med Boeings Starliner-kapsel etterlot Wilmore og Williams uten et returfartøy, noe som tvang NASA til å justere planene og sette sin lit til SpaceX for å få dem tilbake. De nyankomne - to NASA-astronauter, en japansk astronaut og en russisk kosmonaut - skal bli værende på stasjonen i omtrent seks måneder og fortsette med forsknings- og vedlikeholdsoppgaver, samtidig som de forbereder seg på fremtidige oppdrag og oppgraderinger av stasjonens systemer. Wilmore og Williams forventes å forlate stasjonen onsdag morgen, sammen med to andre besetningsmedlemmer, om bord i en tidligere dokket Crew Dragon. Nå gjenstår det bare å ønske Wilmore og Williams en trygg hjemkomst etter en lang og uventet reise. Butch Wilmore og Suni Williams // Shutterstock