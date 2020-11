Nytt Mass Effect er på vei

Siden det i kjent stil ikke er mange nyheter på en lørdag kan vi fylle på med en hyggelig melding som vel egentlig har blitt bekreftet før.

For selv om Mass Effect: Andromeda fikk en mildt sagt lunken mottakelse da det kom sa Bioware gang på gang at de fortsatt hadde store planer for det elskede universet. Dette bekreftet de ikke bare med annonseringen av Mass Effect Legendary Edition i dag, men også ved å kunngjøre at arbeidet på et helt nytt Mass Effect-spill har startet. Dessverre får vi bare vite at utviklingen fortsatt er helt i startfasen, men det er i alle fall noen "veteraner" som jobber på det.

Hvordan håper du de fortsetter serien i dette spillet?