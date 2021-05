Nytt mystisk Sonic-spill under utvikling

Du ser på Annonser

Kveldens Sonic-stream der SEGA skulle feire pinnsvinets trettiårsjubileum var temmelig mager. Vi fikk vite at Sonic Colours: Ultimate skal lanseres i september, men ellers var det mest mindre oppdateringer av eksisterende spill samt en del snakk om Netflix-serier og merch. I slutten av eventet øktes interessenivået dog en del da Sonic Team viste en teasertrailer for deres neste store Sonic-prosjekt. Vi fikk ikke se spesielt mye, men det ser i hvert fall ut til at spillet er i 3D samt at det sikter på lansering i 2022, og da til PlayStation 4 og 5, Xbox Series, Xbox One, PC og Nintendo Switch.

Kanskje får vi se mer om tå uker under E3. Vi kan i hvert fall krysse fingrene.