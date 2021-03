Nytt Need for Speed utsettes til 2022

Ett år har gått siden EA bestemte at Criterion skulle overta som hovedutvikler av Need for Speed-spill i stedet for Ghost Games, noe som selvsagt gjorde mange meget fornøyde og spente. Spesielt siden vi samtidig fikk vite at et nytt spill allerede var et stykke ut i utviklingen. Dermed var planen å oppfylle behovet for fart en gang i år, men som de fleste andre planer har også denne blitt endret.

Laura Miele, EAs "Chief Studios Officer", forteller i en pressemelding at det nye Need for Speed-spillet har blitt utsatt til 2022. Det er tre grunner til dette. Den første er selvsagt at utviklingen har gått mye tregere som følge av pandemien. Samtidig hjelper Criterion fortsatt DICE med Battlefield-franchisen, og har derfor valgt å prioritere ferdigstillingen av årets Battlefield. Grunnen til at dette var en lett avgjørelse for EA er at selskapet nylig kjøpte opp Codemasters, og sistnevnte skal allerede ha et racing-spill klart til høsten. I stedet for å slippe to spill i samme sjanger tett på hverandre (Battlefield 1 og Titanfall 2, noen?) må derfor Need for Speed trykke ned bremsen til neste år.