Nytt Netflix-krigsdrama satser på en annerledes visuell stil

Andre verdenskrig er en av de mest filmatiserte hendelsene i menneskehetens historie. Nå er en ny Netflix-serie på vei med samme tema, kalt The Liberator, men her brukes en ny visuell stil og perspektiv.

Sånn her beskriver Netflix selv miniserien som består av fire deler:

"(The Liberator) tells the riveting true story of the bloodiest and most dramatic march to victory of the Second World War: the battlefield odyssey of maverick U.S. Army officer Felix Sparks and his infantry unit as they fought for over five hundred days to liberate Europe."

Serien bruker en animasjonsteknikk kalt "Enhanced Hybrid Animation", der skuespillere og dataeffekter blandes. Det er første gang den brukes og Netflix oppgir at de skal ta patent på dette.

Den første traileren finner du nedenfor. Serien får premiere 11. november - samme dag som Veteran's Day.