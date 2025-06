Nytt nettsted i universet for 28 Years Later avslører hemmeligstemplet informasjon om infiserte og overlevende

HQ

Det er bare noen få dager til premieren på 28 Years Later, og nå som Danny Boyles nye skrekkfilm tar oss tilbake til en versjon av Storbritannia som er fullstendig overkjørt av infiserte, kan fansen følge med på verden via en ny nettside i universet.

Denne mørke nettsiden, kalt RageLeaks.net, henter bilder, rapporter og meldinger fra verden på 28 Years Later, og viser hvor hemmelighetsfulle verdens regjeringer er om hva som egentlig foregikk bak lukkede dører i Storbritannia. Slutten på 28 uker senere tas opp på dette nettstedet, ettersom det bekreftes i innlegget "Narrows" at de smittede på et tidspunkt kom seg til Europa, men at de ble skjøvet tilbake.

Nå holder en blokade kjent som Atlanterhavsmuren linjen, men det er tvil om den vil holde for alltid. Vi ser også bilder av overlevende samfunn, samt rapporter om tilpassede smittede, inkludert en som har blitt så stor at den hovedsakelig går på fire bein. Hvis du vil sjekke ut nettstedet selv, er passordet "mementomori".

28 Years Later utkommer 19. juni.