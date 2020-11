Nytt om Halo Infinite-endringene kommer snart

Du ser på Annonser

343 Industries har ikke sagt noe nevneverdig om Halo Infinite etter utsettelsen i august, men det virker som om vi kan se frem til noe spennende før 2021 tikker inn.

For fansen vil selvsagt vite mer om hva vi har i vente, noe som blant annet har ført til spekulasjoner om når mer informasjon kommer. Med The Game Awards like rundt hjørnet har mange spådd at spillet vil vises frem der, men om du er en av dem har jeg gode og dårlige nyheter. 343 Industries' "Community Director", Brian Jarrard, har nemlig tatt til Reddit for å si at Halo Infinite ikke vil være en del av TGA-sendingen. Den gode nyheten er at han i samme slengen sier at vi kan forvente en generell oppdatering om spillets status i løpet av de neste ukene.

Grunnen til tausheten er at utviklerne nå utelukkende fokuserer på å forbedre nærmest alle deler av spillet, og dermed ikke har tid til å lage gameplaydemonstrasjoner eller lignende for store arrangementer, så det er da i alle fall positivt.