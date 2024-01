Nytt påskeegg i Switch-remaken endrer sammenhengen mellom Another Code og Hotel Dusk.

HQ

Det vi skal fortelle deg nå, inneholder små spoilere for deg som ikke har spilt Another Code: Two Memories før. Du vil med andre ord ikke kjenne igjen navn, og vi vil heller ikke avsløre plottvridninger eller spesifikke hendelser.

På 1940-tallet var Thomas Edward, far til Daniel Edward, en forfatter som også var kjent under pseudonymet David Shields. I den nylig utgitte nyinnspillingen av Two Memories til Nintendo Switch finnes det en rekke QR-origamitraner rundt om i Edward Mansion som en del av seriens historie, og de avslører faktisk mer om denne karakteren og hans karriere som forfatter.

Det viser seg at Richard Robbins, Ashley Mizuki Robbins' far, under sine ensomme leseøkter i herskapshusets imponerende bibliotek ender opp med å bli en stor fan av David Shields, nærmere bestemt av kriminalromanene han skrev i tillegg til sin egen selvbiografi basert på krigens redsler. Og kan du gjette hvem som var hovedpersonen i disse romanene? Ingen ringere enn din favorittdetektiv fra Nintendo DS-sagaen.

Ashley har kanskje ikke møtt Kyle Hyde ennå, men pappaen hennes kjenner ham godt.

Det fremgår av Richards egne meldinger i det nye spillet:

En fan etter 60 år.

Thomas, en forfatterspire, fikk utgitt flere bøker etter at han forlot øya. De fleste av dem ble ikke særlig godt mottatt, men detektivromanene han skrev under pseudonymet David Shields så ut til å gjøre det ganske bra. De ble utgitt i pocketutgave.

Men de var langt fra bestselgere. Flere av bøkene hans ble kansellert før de i det hele tatt var ferdigstilt.

Thomas ble aldri kjent som forfatter. Jeg fikk først høre om ham etter at jeg kom hit. Men da jeg leste en av romanene hans, ble jeg betatt av prosaen hans. Og nå kan jeg si at jeg har lest nesten alle verkene hans som finnes her i herskapshuset.

Thomas døde 36 år gammel etter å ha fullført en lang selvbiografi. Jeg kan ikke la være å lure på hva slags eventyr Detektiv Kyle Hyde ville ha funnet på hvis Thomas hadde levd lenger.

Tidligere referanser: Krysningen mellom Hotel Dusk og Another Code

Det er verdt å merke seg at både de to Another Code -spillene på DS og Wii, og den såkalte Kyle Hyde-sagaen på DS (Hotel Dusk og Last Window), ble utviklet av CiNG, det nå nedlagte japanske studioet. Ettersom spillene er skapt av de samme tegnerne og forfatterne, har man tidligere sett visuelle nikk og kryssreferanser mellom franchisene, men aldri på en så bokstavelig, eller kanskje litterær, måte.

Tegneserien Pinkie Rabbit (og alle dens avledede produkter) fantes i begge verdener, og vi hadde til og med bilder av flere av Hotel Dusk -figurene på Wii's A Journey Into Lost Memory. Disse portretterte HDs hushjelp Rosa Fox som kona til ACs kaptein, Louis "Louie" DeNonno, eller Melissa & Kevin Woodward.

Dette ville ha plassert begge seriene i det samme universet, eller "Cingverse", men det faktum at Thomas Edward alias David Shields hadde skapt Kyle Hydes historier før, endrer hele oppfatningen av det. Fans og noen av utviklerne drømte til og med om en offisiell crossover i stil med Professor Layton vs. Ace Attorney, der en eldre Ashley skulle jobbe sammen med Kyle for å løse en forbrytelse, men dette virker nå mindre mulig, eller kanonisk, hvis det i det hele tatt er en ting. Kanskje tiden vil avsløre om de opprinnelige skaperne var involvert og hva som var den egentlige intensjonen her.

Hva synes du om alt dette? Vil du heller tro at en crossover fortsatt er mulig i samme verden, eller at Hotel Dusk er en fiksjon i Another Code og at likhetene er "rene tilfeldigheter"? Har HDs Kyle omdøpt seg etter bøkenes hovedperson? Er dette enda en billig multivers-unnskyldning?