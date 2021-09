Nytt patent lar deg spille Steam-spill mens du laster dem ned

HQ

Det er til en viss grad mulig på konsollene å starte et spill og begynne å spille det før det er lastet ned helt ferdig. Noe tyder på at noe liknende er på vei til Steam. Det antyder i hvert fall et nytt patent.

Pavel Djundik fra SteamDB har nemlig gravd litt, og har funnet frem til et patent som Valve nylig har registrert.

Dette refererer til det som er beskrevet over - at brukeren kan begynne å spille et spill samtidig som det lastes ned. Patentet beskriver egentlig bare en funksjon som sjekker spillets data, og trekker ut dataene som må brukes kritisk her og nå for å starte.

Som det er med patenter er det ingen garantier for at Valve faktisk implementerer denne funksjonen, men det hadde jo vært fint.