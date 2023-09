Nytt Ringenes Herre-spill blir et koselig hobbit-eventyr

Det har gått et drøyt år siden Take-Two og Wētā Workshop kunngjorde at de skulle lage et Ringenes Herre-spill sammen. Den gang fikk vi ikke vite så mye annet enn at det ville bli "så annerledes enn det fansen har spilt tidligere". Nå vet vi hvorfor de sa det slik.

Dagens teasertrailer avslører at spillet heter Tales of the Shire, og at det faktisk er Take-Twos datterselskap Private Division som skal utgi det en gang i 2024. Navnet sier det meste, for Wētā Workshops Ringenes Herre-spill beskrives som et hjertevarmende eventyr der vi får oppleve det koselige hobbitlivet.

Det er i grunnen alt vi får vite konkret, men videoen inneholder referanser til Bywater, så det virker som om spillet vil finne sted i den vesle landsbyen. Topp det hele med bilder av søte skapninger, masse mat og fisking så er det åpenbart at vi virkelig får leve hobbitlivet neste år. Tiden vil vise om dette betyr at vi får noe som ligner på Animal Crossing, The Sims, Death Stranding eller noe annet på ennå ikke spesifiserte plattformer.

Hva slags spill håper du Tales of the Shire er?