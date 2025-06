Nytt Sims-lignende Paralives kommer 8. desember

Et nytt navn i lifesim-spillet dukker snart opp, ettersom Paralives har bekreftet utgivelsesdatoen for Early Access.

Spillet - som lar deg skape ditt drømmehjem, liv og karakter - slippes i Early Access den 8. desember. Paralives lar deg lage din egen karakter, plassere dem i verden og i hovedsak leve livet deres for dem.

Du kan forfølge en drømmekarriere, finne den store kjærligheten eller bare slappe av med favorittkjæledyret for alltid. Spillet er ikke basert på noen spesiell gimmick, og ser ut til å være et solid livs-sim for spillere som ønsker et alternativ til de store navnene.

Med Life by You's kansellering, og InZOI som kanskje flyr litt under radaren kritisk, kan Paralives gi simuleringsfans det Sims-alternativet de har ventet på.