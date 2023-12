Nytt Sony-patent endrer vanskelighetsgraden mens du spiller

HQ

Som vi har sett av den enorme suksessen til Soulsborne-serien og andre spill som virkelig ønsker å utfordre spillerne er det et stort marked for utfordrende spill. Et nytt Sony-patent kan imidlertid dynamisk endre hvor vanskelig spillene våre er.

Som det fremgår av patentdokumentasjonen er tanken at spillene hele tiden skal overvåke hvordan du klarer deg og endre vanskelighetsgraden basert på prestasjonene dine. Hvis du gjør det kjempebra, øker vanskelighetsgraden, men hvis du har problemer, reduseres den.

Det eneste problemet vi kan se med dette, er at mange liker å spille på bestemte vanskelighetsgrader og ikke ønsker å endre dem underveis. Noen liker for eksempel å spille gjennom spillene i Easy-modus for å slappe av, mens andre vil slå hodet i veggen igjen og igjen til de vinner.

Synes du dette er en god idé, eller liker du at vanskelighetsgraden er noe du selv styrer?