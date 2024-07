Nytt studio grunnlagt av tidligere ansatte i Piranha Bytes

HQ

Et nytt spillstudio har blitt etablert, og grunnleggerne er ingen ringere enn Piranha Bytes' Jennifer Pankratz og Bjørn Pankratz. Begge har jobbet for Piranha Bytes i nesten 20 år, blant annet på spill som Elex og Gothic. Bjørn som kreativ leder, spilldesigner, lyddesigner, komponist og head of story, mens Jennifer har fungert som story- og spilldesigner.

Piranha Bytes ble kjøpt opp av det beryktede Embracer Group i 2019, og den siste tiden har det gått rykter om at utvikleren skulle legges ned. Et rykte begge Pankratzene avviste å ta stilling til.

I stedet kunngjorde de på Youtube at de håper å kunne utvikle fantastiske indiespill, og ved å gå solo fikk de muligheten til å gjøre det.

Pirahna Bytes Pankratzesbekreftet i januar at de var i en vanskelig situasjon, men ba om å ikke bli avskrevet. Med de to Pankratzes avgang lurer man på om skriften er på veggen.