Nytt Valve-varemerke kan nettopp ha avslørt Steam-konsollens navn

Mens Valve ser ut til å gjøre det ganske bra med Steam Marketplace og Steam Deck, har det svirret rykter om en Steam-konsoll, og det ser ut til at vi nå kanskje vet navnet på den.

I følge varemerker arkivert av Valve for maskinvare og en dataspillkonsoll oppdaget på Reddit (via Wccftech), er enhetens navn for øyeblikket Steam Frame. Det klinger bedre enn Steam Machine, som var Valves siste forsøk på å bryte seg inn på hjemmemarkedet.

Det er ingen offisiell bekreftelse på dette fra Valve, så ta det med en klype salt, men varemerkeregistreringene er ferske, og det har vært rykter om en RDNA 4-enhet i noen tid nå. Det virker ikke som en altfor fjern idé for Valve å gå inn i hjemmekonsollmarkedet, spesielt ettersom Xbox ser ut til å gå mot å lage konsoller lette spill-PC-er.