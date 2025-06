Nytt westernspill til Mega Drive lanseres til høsten

HQ

Det er ikke hver dag vi får sjansen til å skrive om nye Mega Drive-spill (Genesis i USA), men realiteten er at det er et av de mest aktive retroformatene, og det er ikke uvanlig å se nye og overraskende forseggjorte spill som presser Segas 16-bits konsoll til høyder vi ikke visste at den kunne nå.

Et godt eksempel på dette er Kai Magazine Softwares kommende Dead & Lead, som slippes senere i år. Et vestlig spill som slår de fleste Mega Drive-spillene vi har sett før, både når det gjelder grafikk og lyd, noe som også er grunnen til at vi forteller om det nå. I pressemeldingen kan vi lese :

"Dette er et 100% arkadelignende spill. Noen scener vil spille på samme måte som Konamis Aliens-arkade og Robocop 2-arkade, og andre scener vil spille på samme måte som Taitos Rambo 3-arkade og Konamis G.I.-Joe-arkade."

Du kan se hvordan det ser ut og høres ut nedenfor, og hvis du vil forhåndsbestille en ny Mega Drive-tittel (som slippes i september), kan du gjøre det her. Det finnes flere forskjellige omslag å velge mellom, avhengig av hvilken region du foretrekker og om du vil ha et nytt eller gammelt design.

Vi tror dette kommer til å bli et flott samlerobjekt, så sørg for å sikre deg et eksemplar hvis du vil oppleve et ekte Mega Drive-spill komplett med plastetui og instruksjonshefte samt en kassett i god størrelse - akkurat slik det var før i tiden.