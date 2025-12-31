Verdensnyheter
Nyttår LIVE: Følg nedtellingen til 2026 mens det skjer over hele verden
Vi følger ankomsten av det nye året over hele verden i sanntid, med oppdateringer hver time, nøkkeløyeblikk og live-dekning fra store feiringer.
Hei og velkommen til Gamereactors LIVE-dekning av nyttårsfeiringen fra hele verden når 2026 ankommer. Det første stedet som ønsker det nye året velkommen er Kiribati, sentralt i Stillehavet, kl. 10:00 GMT (GMT+14 lokal tid). Derfra vil festlighetene spre seg over tidssonene i hele 26 timer, helt til den siste feiringen finner sted på Baker Island. Teamet vårt vil gi deg de beste bildene, videoene og liveoppdateringene fra alle verdenshjørner. Følg med når vi sier farvel til 2025 og ønsker 2026 velkommen, én tidssone om gangen.