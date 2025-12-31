Gamereactor

Nyttår LIVE: Følg nedtellingen til 2026 mens det skjer over hele verden

Vi følger ankomsten av det nye året over hele verden i sanntid, med oppdateringer hver time, nøkkeløyeblikk og live-dekning fra store feiringer.

HQ

Hei og velkommen til Gamereactors LIVE-dekning av nyttårsfeiringen fra hele verden når 2026 ankommer. Det første stedet som ønsker det nye året velkommen er Kiribati, sentralt i Stillehavet, kl. 10:00 GMT (GMT+14 lokal tid). Derfra vil festlighetene spre seg over tidssonene i hele 26 timer, helt til den siste feiringen finner sted på Baker Island. Teamet vårt vil gi deg de beste bildene, videoene og liveoppdateringene fra alle verdenshjørner. Følg med når vi sier farvel til 2025 og ønsker 2026 velkommen, én tidssone om gangen.

Kiribati - 10:00 GMT / 11:00 CET

New Zealand - 11:00 GMT / 12:00 CET

Det meste av Australias østkyst - 13:00 GMT / 14:00 CET

Nord-Korea, Sør-Korea og Japan - 15:00 GMT / 16:00 CET

Taiwan, Hongkong og Kina - 16:00 GMT / 17:00 CET

Thailand - 17:00 GMT / 18:00 CET

India og Sri Lanka - 18:30 GMT / 19:30 CET

Russland (Moskva) - 21:00 GMT / 22:00 CET

Ukraina - 22:00 GMT / 23:00 CET

Tyskland, Frankrike, Spania, Italia - 23:00 GMT / 00:00 CET

Storbritannia, Portugal - 00:00 GMT / 01:00 CET

Brasil og Argentina - 03:00 GMT / 04:00 CET

Østkysten av USA - 05:00 GMT / 06:00 CET

