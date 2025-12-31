Nyttår LIVE: Følg nedtellingen til 2026 mens det skjer over hele verden Vi følger ankomsten av det nye året over hele verden i sanntid, med oppdateringer hver time, nøkkeløyeblikk og live-dekning fra store feiringer.

HQ Hei og velkommen til Gamereactors LIVE-dekning av nyttårsfeiringen fra hele verden når 2026 ankommer. Det første stedet som ønsker det nye året velkommen er Kiribati, sentralt i Stillehavet, kl. 10:00 GMT (GMT+14 lokal tid). Derfra vil festlighetene spre seg over tidssonene i hele 26 timer, helt til den siste feiringen finner sted på Baker Island. Teamet vårt vil gi deg de beste bildene, videoene og liveoppdateringene fra alle verdenshjørner. Følg med når vi sier farvel til 2025 og ønsker 2026 velkommen, én tidssone om gangen. Kiribati - 10:00 GMT / 11:00 CET New Zealand - 11:00 GMT / 12:00 CET Det meste av Australias østkyst - 13:00 GMT / 14:00 CET Nord-Korea, Sør-Korea og Japan - 15:00 GMT / 16:00 CET Taiwan, Hongkong og Kina - 16:00 GMT / 17:00 CET Thailand - 17:00 GMT / 18:00 CET India og Sri Lanka - 18:30 GMT / 19:30 CET Russland (Moskva) - 21:00 GMT / 22:00 CET Ukraina - 22:00 GMT / 23:00 CET Tyskland, Frankrike, Spania, Italia - 23:00 GMT / 00:00 CET Storbritannia, Portugal - 00:00 GMT / 01:00 CET Brasil og Argentina - 03:00 GMT / 04:00 CET Østkysten av USA - 05:00 GMT / 06:00 CET