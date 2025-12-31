Nyttår LIVE: Følg nedtellingen til 2026 mens det skjer over hele verden | Liveoppdateringer

HQ

Hei og velkommen til Gamereactors LIVE-dekning av nyttårsfeiringer fra hele verden når 2026 ankommer. Det første stedet som ønsker det nye året velkommen er Kiribati, sentralt i Stillehavet, kl. 10:00 GMT / 11:00 CET. Derfra vil festlighetene spre seg på tvers av tidssonene i hele 26 timer, helt til den siste feiringen finner sted på Baker Island. Teamet vårt vil gi deg de beste bildene, videoene og liveoppdateringene fra alle verdenshjørner. Følg med når vi sier farvel til 2025 og ønsker velkommen til 2026, én tidssone om gangen.

Kiribati - 10:00 GMT / 11:00 CET

Den første feiringen av 2026 finner sted på Kiritimati, en atoll i den avsidesliggende stillehavsnasjonen Kiribati, og markerer starten på det nye året kl. 10:00 GMT / 11:00 CET. Kiritimati har rundt 6500 innbyggere og er en del av Kiribatis 33 atoller, som til sammen strekker seg over mer enn 3,5 millioner kvadratkilometer i Stillehavet. Kiribati skapte overskrifter på 1990-tallet da de justerte klokkene sine på tvers av den internasjonale datolinjen, slik at alle øyene skulle ha samme dato. Det gjorde Kiritimati til verdens første øy som kunne ønske det nye året velkommen, en tittel den fortsatt innehar i dag.

New Zealand - 11:00 GMT / 12:00 CET

New Zealand markerte 2026 som det andre landet i verden, etter Kiribati, med et fantastisk fyrverkeri som lyste opp Aucklands skyline. Byens ikoniske Sky Tower, landets høyeste bygning på 240 meter, var midtpunktet i det fem minutter lange showet, der 3500 fyrverkeripjäser ble skutt opp fra ulike etasjer.

Masser av lokale og tilreisende var samlet for å overvære en av de første store nyttårsfeiringene i verden. Oppvisningen var en del av New Zealands tradisjonelle, tidlige feiring, som følger Chatham-øyene, som ringer inn det nye året før resten av landet.

Mindre arrangementer på Nordøya ble avlyst på grunn av varslet tordenvær, men Sky Tower-showet ble gjennomført, noe som vakte internasjonal oppmerksomhet da verdens første storbyer begynte å ønske 2026 velkommen.

Det meste av Australias østkyst - 13:00 GMT / 14:00 CET

Sydney ønsket 2026 velkommen med sitt ikoniske nyttårsfyrverkeri, og markerte anledningen med en hyllest til ofrene for den dødelige Bondi-skyteepisoden tidligere denne måneden.

Klokken 23.00 ble det holdt et minutts stillhet, mens Harbour Bridge ble opplyst i hvitt og en menora ble projisert på pylonene. Det ble også brukt 40 000 pyrotekniske effekter over hele byens havn, inkludert operahuset.

Angrepet på et Hanukkah-arrangement den 14. desember førte til at 15 mennesker omkom, og førte til økt sikkerhet i hele byen. Rundt 3000 politibetjenter, noen bevæpnet, var utplassert i forbindelse med feiringen.

"Etter en tragisk avslutning på året håper vi at nyttårsaften vil gi oss en mulighet til å komme sammen og se med håp på et fredelig 2026", sa borgermester Clover Moore. New South Wales' premierminister Chris Minns la til at byen ikke ville la seg skremme av terrorisme.

Nord-Korea, Sør-Korea og Japan - 15:00 GMT / 16:00 CET

Kl. 15:00 GMT / 16:00 CET har Nord-Korea, Sør-Korea og Japan offisielt ønsket 2026 velkommen, og er de siste landene som har sluttet seg til den globale nyttårsfeiringen.

I Japan førte sikkerhetshensyn til at det vanlige nedtellingsarrangementet på den travle Shibuya-stasjonen i Tokyo ble avlyst, men innbyggerne fant andre måter å markere begivenheten på. Ved Tokudai-ji tempelet samlet folk seg for å delta i den tradisjonelle ringingen med bjeller og ønske det nye året velkommen med ettertanke og håp. Zojoji buddhisttempel trakk også til seg lokalbefolkningen og besøkende som var ivrige etter å feire starten på 2026.

Sør-Korea markerte det nye året med klokkeringing og nedtellingsseremoni ved den historiske Bosingak-paviljongen i sentrum av Seoul, der folk samlet seg til tross for kjølig vær. I Nord-Korea ble 2026 innledet med et fyrverkeri på Kim Il Sung-plassen i Pyongyang, som en videreføring av en mangeårig tradisjon i hovedstaden.

Taiwan, Hongkong og Kina - 16:00 GMT / 17:00 CET

Klokken 16:00 GMT / 17:00 CET ønsket Taiwan, Hongkong og Kina velkommen til starten på 2026. De siste 12 månedene har vært preget av fortsatt friksjon mellom Beijing og Taipei, med militære manøvrer, diplomatiske tvister og økende usikkerhet som har preget forholdet mellom de to landene.

Det siste eksemplet: Taiwan er i høyeste beredskap etter at kinesiske skip trekker seg tilbake etter massive øvelser. Hongkong har i mellomtiden måttet navigere i sine egne interne kamper, og har måttet balansere mellom offentlig orden, politisk kontroll og sosial uro under Beijings autoritet.

For et kort øyeblikk ga kalenderen imidlertid en pause. Feiringen av 2026 gjorde det mulig for folk i hele regionen å legge splittelser og bekymringer til side, selv om det bare var midlertidig. Se videoene nedenfor for å se noen av bildene.

Thailand - 17:00 GMT / 18:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du sjekke ut videoopptakene.

India og Sri Lanka - 18:30 GMT / 19:30 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Russland (Moskva) - 21:00 GMT / 22:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Ukraina - 22:00 GMT / 23:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Tyskland, Frankrike, Spania, Sveits og Italia - 23:00 GMT / 00:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Storbritannia, Ghana og Portugal - 00:00 GMT / 01:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Brasil og Argentina - 03:00 GMT / 04:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

Østkysten av USA - 05:00 GMT / 06:00 CET

Dette er en nyhetssak under utvikling... I mellomtiden kan du se videoopptakene.

