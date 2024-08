Nyversjonen av Little Big Adventure kommer til PC og konsoller til høsten

Yngre spillere kjenner det kanskje ikke så godt, men Little Big Adventure var en gang et svært innflytelsesrikt videospill som nærmest redefinerte hvordan vi takler eventyr og gåteløsning for flere tiår siden. På grunn av alderen vil mange aldri ha spilt spillet, og det er sannsynligvis derfor det er bra at tittelen blir laget på nytt.

Det er Twinsen's Quest som tar på seg oppgaven med å gjenskape prosjektet som en del av et spill kjent som Little Big Adventure: Twinsen's Quest. Denne oppdaterte versjonen har forbedret og ny grafikk og grafikk og til og med oppdatert spillmekanikk som har til hensikt å bringe spillet i tråd med moderne forventninger og stiler. Det har til og med et nytt lydspor fra den opprinnelige komponisten.

Når det gjelder historien til Little Big Adventure, blir vi fortalt: "Historien foregår på en planetoid med to soler, hvor fire arter levde i perfekt harmoni ... Helt til den dagen Dr. Funfrock, en genial vitenskapsmann, oppfant kloning og teleportering, og gradvis brakte innbyggerne under sin totale kontroll.

"I rollen som Twinsen er du en mønsterborger som over natten blir forfulgt av Dr. Funfrocks håndlangere. På din reise fra øy til øy må du utrettelig lete etter de andre opprørerne og danne et underjordisk nettverk for å få slutt på kloneokkupasjonen.

"Bevæpnet med den mystiske magiske ballen din, som blir kraftigere og kraftigere etter hvert som eventyret skrider frem, er det bare du som er i stand til å omvelte makthaverne ..."

Little Big Adventure: Twinsen's Quest lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Switch i løpet av høsten, men du kan se en smakebit av spillet nedenfor.