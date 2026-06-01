NYXI Hyperion 3 Controller

I motsetning til for eksempel Steam Deck eller ROG Xbox Ally er Switch 2 ganske uergonomisk for lengre perioder med bærbar spilling. Enheten er litt for stor og litt for tynn. Du kan selvfølgelig plassere den foran deg og spille med Joy-Cons løsrevet, men det er ikke alltid en god løsning, og på fly, buss eller mens du står, er det rett og slett ikke mulig.

Det er spesielt her jeg synes Hyperion 3 Controller virkelig kommer til sin rett. Det er et sett med Joy-Cons som er betydelig større og mer omfattende enn det Nintendo selv tilbyr, og på mange måter er det faktisk bedre. Og når det gjelder ergonomi, snakker vi om direkte overlegenhet. Det forvandler Switch 2 umiddelbart til noe som føles mer i tråd med de beste bærbare PC-enhetene.

Enheten leveres med en Joy-Con-holder av den typen som følger med Switch 2, som forvandler dem til en litt mer kantete kontroller. Siden denne har ordentlige grep og en strukturert overflate for å redusere risikoen for å skli, føles den totalt sett mer som en ordentlig kontroller enn den nødløsningen som Joy-Cons er i denne sammenhengen.

Hyperion 3-kontrolleren føles som en standardkontroller sammenlignet med Joy-Cons.

Men det mest slående med denne løsningen er nok at knappene på venstre Joy-Con (som erstatter D-padden) nå er erstattet av en skikkelig D-pad. Eller i det minste noe som ligner på den som finnes på Xbox Elite Wireless Controller Series 2, i tillegg til et mer tradisjonelt design, noe som faktisk er en klar forbedring. Selve de analoge spakene er også av høyere kvalitet (Hall-effekt), og det er til og med RGB-belysning rundt spakene og i nærheten av skjermen. I tillegg er det to nye T-knapper for makroer og for å kontrollere andre funksjoner som RGB-belysning.

Utover dette er det det vanlige settet med knapper (pluss SL/SR). Disse fungerer stort sett akkurat som du forventer, med bedre mikrobrytere for A/B/X/Y-knappene og helt overlegne triggere.

Hvis jeg skal være kresen, synes jeg ikke byggekvaliteten er så førsteklasses som jeg føler man kunne ha forventet for den ganske høye prislappen. En mykere og litt mer luksuriøs finish ville ha gjort mye for premiumfølelsen. Videre er det et uunngåelig faktum at nesten ingen Switch 2-etuier vil fungere med Hyperion 3-kontrolleren, ettersom den gjør enheten betraktelig større. Det kan være vanskelig å nevne dette som en ulempe, men det er likevel noe man bør ha i bakhodet.

En ulempe er imidlertid at Hyperion 3-kontrolleren ikke fungerer som mus. Hvis du vet at du skal spille en tittel som krever denne funksjonen, er det bedre å ta Joy-Cons med deg på reisen. På samme måte er det ingen NFC-leser, så du vil ikke kunne bruke noen Amiibos.

Alt som følger med i esken.

Dessuten synes jeg ikke de er like behagelige å holde hver for seg. Jeg foretrekker å bruke dem enten i den medfølgende holderen, som gjør Hyperion 3 Controller om til en vanlig kontroller, eller festet til selve enheten. De føles litt klumpete og runde i hånden, og jeg mister lett grepet på kontrolleren eller den analoge spaken, selv om grepene er strukturerte for å minimere risikoen.

Det er også mulig å tilordne makroer via knappene merket T. De er veldig enkle og tilbyr forskjellige funksjoner avhengig av hvor langt du trykker på knappen. Umiddelbart synes jeg at de er plassert litt klønete og er litt vanskelige å programmere (jeg skulle gjerne hatt en god app), men hvis du vet at du vil bruke dem, er de i hvert fall der. Jeg vil også nevne vibrasjonsfunksjonen, som ikke føles på langt nær så detaljert eller responsiv som den som Joy-Con 2 tilbyr, men den fungerer bra for rekyl i actionspill eller for å føle grusen i et rallyspill.

Alt i alt synes jeg kanskje at Hyperion 3-kontrolleren er litt dyr for det du får, men hvis du er ute etter noe som gjør spesielt bærbar gaming mer behagelig, er dette den beste løsningen jeg har testet. De sitter godt på plass, er stabile, tilbyr gode tilpasningsmuligheter og lar deg vekke Switch 2 fra hvilemodus. Litt bedre materialer og smidigere makrohåndtering ville definitivt ha gitt et ekstra poeng.