NZXT tilbyr en måte å leie en topp gaming-PC på

Abonnementstjenester blir stadig vanligere og mer populære innen gaming for tiden, og NZXT hopper inn på arenaen med sin nye NZXT Flex-tjeneste. Abonnementet fungerer i hovedsak som en introduksjon til PC-spill, slik at du kan leie high-end rigger for en månedlig kostnad.

Du får PC-en i sin helhet for en månedlig avgift som starter på $ 59 USD. Men når du går opp i pris, går du også opp i spesifikasjoner. Hvis du går helt opp til 169 dollar i måneden, kan du få en PC med en Intel Core i7-13700KF 16-kjerner 3,4 GHz og RTX 4070 Ti. Til startprisen får du imidlertid en Intel Core i5-12400F og RTX 3050.

Selv om kostnaden raskt vil komme opp i prisen for å kjøpe eller bygge en PC selv, kan den månedlige avgiften være det beste alternativet for de lateste blant oss, eller de som virkelig hater problemer i alle former.

Ville du leid en gaming-PC?