Oasis, Mariah Carey, Joy Division og flere nominerte til Rock and Roll Hall of Fame

Avstemningen til Rock and Roll Hall of Fame 2025 har begynt, og en rekke anerkjente artister vil prøve å få en plass i de hellige salene. For å bli vurdert som kvalifisert, må det være 25 år siden en artist først ga ut en kommersiell innspilling.

Listen over nominerte (ifølge BBC) er som følger, med førstegangskandidater som Billy Idol, Chubby Checker og Joe Cocker :



Bad Company



The Black Crowes



Mariah Carey



Chubby Checker



Joe Cocker



Billy Idol



Joy Division/New Order



Cyndi Lauper



Maná



Oasis



OutKast



Phish



Soundgarden



The White Stripes



Dette er andre gang Oasis er nominert, første gang var i 2024. Sanger Liam Gallagher har tidligere kritisert Hall of Fame, og mener Carey fortjener prisen mer. Noen vil kanskje tvile på om Carey er Rock and Roll, men dette er også andre gang hun er nominert, så det er tydelig at de ansvarlige mener at hun er det.

