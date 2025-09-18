Obama fordømmer Trumps rolle i Jimmy Kimmels suspensjon på grunn av Charlie Kirk-kommentarer Den tidligere presidenten advarer om at statlig press på kringkasterne truer ytringsfriheten.

HQ I dag kom nyheten om at ABC har fjernet "Jimmy Kimmel Live" fra sendeskjemaet på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Nå har Barack Obama kritisert Trump-administrasjonen for å presse tv-selskapene til å suspendere Jimmy Kimmel etter hans uttalelser om Charlie Kirks død. Den tidligere presidenten hevdet at myndighetene bruker reguleringsmakt som våpen for å stilne stemmer de er imot, et trekk som går utover tidligere klager på avlysningskultur. Kimmels show ble trukket tilbake etter at nettverkseierne, av frykt for konsekvenser, stanset produksjonen på ubestemt tid. Hva synes du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Los Cabos Baja California Sur, Mexico 20. juni 2013. USAs president Barack Obama under en pressekonferanse på G20-møtet i Los Cabos i 2013. // Shutterstock