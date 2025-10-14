Obama om Trump: "Det er i seg selv korrumperende for en president å bruke militæret mot sitt eget folk"
Obama kritiserer Trumps nylige utplasseringer av nasjonalgarden.
Tidligere president Barack Obama kritiserer USAs president Donald Trumps nylige utplasseringer av nasjonalgarden, og kaller praksisen en farlig "politisering av militæret".
I Marc Marons WTF-podcast på mandag sa Obama: "Når du har et militær som kan rette makt mot sitt eget folk, er det i seg selv korrumperende." Han viste til sin egen administrasjons politikk for å legge vekt på sivil kontroll over de væpnede styrkene.
Obama hevdet at Trump-administrasjonens tiltak (utplassering av nasjonalgardens tropper i byer som Los Angeles, Washington D.C. og Memphis, og trusler om utplassering i Portland og Chicago) ser ut til å omgå lover som er utformet for å hindre militær innblanding i sivilt politiarbeid. "Det er et genuint forsøk på å svekke vår forståelse av demokrati."
Den tidligere presidenten refererte til Posse Comitatus Act fra 1878, og bemerket at bruk av militæret i hjemlandet bør begrenses til "ekstraordinære nødsituasjoner". Han satte Trumps handlinger i kontrast til sin egen periode, og forklarte at utplasseringen av nasjonalgarden under demonstrasjonene i Baltimore i 2015 ble kontrollert av delstatens guvernør, ikke av den føderale regjeringen.
"Hvis jeg hadde sendt inn nasjonalgarden i Texas og bare sagt: 'Jeg skal ta over politimyndighetene', er det ufattelig for meg hvordan Fox News ville ha reagert", sa Obama, med henvisning til Texas' guvernør Greg Abbott.
Han la til: "Vi vil ikke ha maskerte folk med rifler og maskingevær som patruljerer gatene våre. Vi vil ha politifolk som kjenner nabolaget og barna i området, og det er slik vi bevarer freden her." Hva synes du om Obamas kommentarer?