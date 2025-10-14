Obama om Trump: "Det er i seg selv korrumperende for en president å bruke militæret mot sitt eget folk"

HQ

Tidligere president Barack Obama kritiserer USAs president Donald Trumps nylige utplasseringer av nasjonalgarden, og kaller praksisen en farlig "politisering av militæret".

I Marc Marons WTF-podcast på mandag sa Obama: "Når du har et militær som kan rette makt mot sitt eget folk, er det i seg selv korrumperende." Han viste til sin egen administrasjons politikk for å legge vekt på sivil kontroll over de væpnede styrkene.

Obama hevdet at Trump-administrasjonens tiltak (utplassering av nasjonalgardens tropper i byer som Los Angeles, Washington D.C. og Memphis, og trusler om utplassering i Portland og Chicago) ser ut til å omgå lover som er utformet for å hindre militær innblanding i sivilt politiarbeid. "Det er et genuint forsøk på å svekke vår forståelse av demokrati."

Den tidligere presidenten refererte til Posse Comitatus Act fra 1878, og bemerket at bruk av militæret i hjemlandet bør begrenses til "ekstraordinære nødsituasjoner". Han satte Trumps handlinger i kontrast til sin egen periode, og forklarte at utplasseringen av nasjonalgarden under demonstrasjonene i Baltimore i 2015 ble kontrollert av delstatens guvernør, ikke av den føderale regjeringen.

"Hvis jeg hadde sendt inn nasjonalgarden i Texas og bare sagt: 'Jeg skal ta over politimyndighetene', er det ufattelig for meg hvordan Fox News ville ha reagert", sa Obama, med henvisning til Texas' guvernør Greg Abbott.

Han la til: "Vi vil ikke ha maskerte folk med rifler og maskingevær som patruljerer gatene våre. Vi vil ha politifolk som kjenner nabolaget og barna i området, og det er slik vi bevarer freden her." Hva synes du om Obamas kommentarer?