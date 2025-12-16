Obama-paret skulle møte Rob Reiner og hans kone samme dag som de ble knivstukket til døde

HQ

USAs tidligere førstedame Michelle Obama har sagt at hun og ektemannen Barack Obama skulle møte filmskaperen Rob Reiner og hans kone Michele samme dag som paret ble funnet knivstukket til døde i sitt hjem i Los Angeles.

Michelle Obama sa på Jimmy Kimmel Live på mandag: " Vi skulle egentlig treffe dem den kvelden. I går kveld", uten å gå nærmere inn på det planlagte møtet. Paret Reiner hadde deltatt på et julebord hos komikeren Conan O'Brien kvelden før, sammen med sønnen Nick Reiner, som siden har blitt arrestert mistenkt for drap.

Rob Reiner (78) og Michele Reiner ble funnet døde med knivstikkskader i sitt hjem i Brentwood rundt kl. 15.30 lokal tid søndag. Los Angeles-politiet opplyser at deres rans- og drapsavdeling har fastslått at paret var ofre for drap. 32 år gamle Nick Reiner ble arrestert senere samme kveld og er fortsatt varetektsfengslet uten kausjon.

Michelle Obama fordømte også et innlegg på sosiale medier av president Donald Trump som beskrev Rob Reiner som "sinnssyk", en kommentar som vakte bred kritikk. "I motsetning til noen mennesker er Rob og Michele Reiner noen av de mest anstendige og modige menneskene du noensinne vil bli kjent med," sa hun, og roste paret for å stå opp for rettferdighet, likeverd og sine verdier.

Barack Obama hyllet tidligere ekteparet Reiner i et innlegg på sosiale medier, der han skrev at de " levde liv definert av formål" og ville bli husket for verdiene de kjempet for og menneskene de inspirerte.

Hyllestene strømmet også inn fra hele Hollywood. Komikeren Jerry Seinfeld krediterte Reiner for å ha bidratt til å redde sitcom-serien Seinfeld i sin spede begynnelse gjennom Castle Rock Entertainment, og skrev at serien "ville aldri ha blitt noe av uten ham". Seinfeld beskrev Rob og Michele Reiner som et varig eksempel på partnerskap, og kalte deres død sammen "ufattelig trist".