Obama sier at det ikke finnes bevis for at romvesener har kontaktet jorden, etter tidligere å ha sagt at "de er virkelige"

USAs tidligere president Barack Obama sier at han ikke har sett noen bevis for at romvesener har kontaktet jorden, få timer etter at en podcast-kommentar om at "romvesener er virkelige" skapte store overskrifter.

Under en hastighetsrunde i et program ledet av Brian Tyler Cohen, svarte Obama "De finnes, men jeg har ikke sett dem" da han ble spurt om det finnes romvesener. Han la til at de ikke ble gjemt i Area 51 og avviste at det fantes et hemmelig anlegg som presidenten holdt skjult.

Etter mediereaksjonene la Obama ut en "oppklaring" på Instagram, der han sa at selv om universets enorme utstrekning gjør eksistensen av liv andre steder statistisk sett sannsynlig, er sjansen for at jorden har fått besøk liten. Han understreket at han i løpet av sin presidentperiode ikke så noen bevis på kontakt med romvesener.

Area 51 har lenge vært i fokus for konspirasjonsteorier om utenomjordiske. Deklassifiserte dokumenter som ble offentliggjort i 2013, viste at området i Nevada ble brukt til å teste hemmeligstemplede flyprogrammer, blant annet U-2-overvåkingsflyet, noe som bidro til en økning i antall UFO-observasjoner under den kalde krigen...

Barack Obama på Instagram:

"Jeg prøvde å holde meg til ånden i fartsrunden, men siden det har fått oppmerksomhet, la meg presisere. Statistisk sett er universet så stort at det er gode odds for at det finnes liv der ute", sa han. "Men avstandene mellom solsystemene er så store at sjansen for at vi har fått besøk av romvesener er liten, og jeg så ingen bevis i løpet av min presidentperiode på at romvesener har tatt kontakt med oss. Det er sant!"