Obamas kaller drapet på Alex Pretti en "tragedie" og en "vekker" mens presset øker for en full føderal granskning

Presset på Trump-administrasjonen økte i helgen etter at den 37 år gamle sykepleieren Alex Pretti ble skutt og drept av føderale immigrasjonsmyndigheter i Minneapolis. Videobevis som er gjennomgått av flere medier, ser ut til å vise at betjentene tok fra Pretti et lovlig håndvåpen før han ble skutt, noe som har gitt næring til kravet om en fullstendig og åpen etterforskning av hendelsen.

Tidligere president Barack Obama og tidligere førstedame Michelle Obama beskrev drapet som "en hjerteskjærende tragedie" og et "våknerop" for nasjonen. I en felles uttalelse advarte de om at føderale immigrasjonsagenter opererte uten tilstrekkelig ansvarlighet, og sa at den siste tidens håndhevelsestaktikker syntes å være utformet for å skremme og provosere, snarere enn å opprettholde loven.

Krav om etterforskning har gått på tvers av partigrensene. Den republikanske senatoren Bill Cassidy sa at troverdigheten til ICE og Department of Homeland Security sto på spill, mens demokrater som Alexandria Ocasio Cortez og Chuck Schumer presset på for å stanse den føderale innvandringsvirksomheten i Minnesota. Flere senatorer lovet også å motsette seg fremtidig finansiering av DHS med mindre det garanteres et meningsfylt tilsyn.

Saken har ytterligere anstrengt tilliten mellom føderale myndigheter og lokale tjenestemenn. Ledere i Minnesota anklaget agenter for å ha blokkert statlige etterforskere fra å få tilgang til åstedet, mens en føderal dommer beordret administrasjonen til å bevare alle bevis knyttet til avreisen. Prettis familie har avvist påstander om at han utgjorde en trussel, og sier at ingen av de videoene som har sirkulert viser at han viftet med et våpen...