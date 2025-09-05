Obamas LinkedIn-profil viser Trumps bilde

HQ

Tidligere i dag ble jeg overrasket over å se Donald Trumps bilde på Barack Obamas LinkedIn-profil, så jeg bestemte meg for å grave i hvorfor, og tilsynelatende var jeg ikke den eneste som la merke til det. For de som nettopp har oppdaget det, eller for alle som visste om det, men ikke visste årsaken, er situasjonen ikke et resultat av et hack eller en spøk, men snarere LinkedIns oppsett: Obamas "Experience" viser hans presidentskap under Det hvite hus, hvis offisielle side for øyeblikket bruker Trumps bilde. På grunn av det vises bildet automatisk på profilen hans. Foreløpig er det uklart om Det hvite hus eller LinkedIn vil justere oppsettet for å unngå denne typen forvekslinger. Personlig tror jeg LinkedIns bildesystem kunne trenge en oppdatering for å unngå situasjoner som dette. Men hva tror du?