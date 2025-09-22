Obergenie er en blanding av Cookie Clicker og et puslespill

Under årets IFA-arrangement fikk vi sjansen til å snakke med en rekke utviklere og videospillskapere, inkludert Sparrow Games CEO Benjamin Scharff, som vi snakket med for å lære mer om deres kommende tittel, Obergenie.

For de som lurer på hva Obergenie er, forklarte Scharff at det er en "blanding av Cookie Clicker" men at "spillet vårt er også et puslespill, der du må løse mange gåter."

Når det gjelder hvor navnet kom fra, ble vi også fortalt at "Obergenie er et tysk ordspill. Aubergine er et tysk ord for aubergine, og ober er som et mestergeni."

Scharff fortsetter med å legge til "Vi har over 200 gåter, og når du løser gåtene, får du stjerner, og med stjernene får du mer valuta, informasjonskapsler. Og i den gale byen vår er det et område der du kan kjøpe nye bygninger for valutaen, og med bygningene får du flere gåter, og med gåtene får du flere småkaker. Ja, og det er det hele. Og for hver gåte du løser, får du et sprøtt, ekte videoklipp."

Scharff snakket også litt om spillets ganske påfallende kunststil og hvorfor Sparrow Games måtte gå denne veien.

"Ja, dette er en veldig morsom historie. I begynnelsen hadde vi penger, fordi vi hadde en investor. Og vi fikk mye penger. Det er en lang historie. Men etter et halvt år dro investoren, sluttet i selskapet vårt, og så hadde vi ikke penger til å fullføre spillet. Og det var to måter. Den første var å bruke AI til å fullføre spillet, fordi mange av ressursene ikke var ferdige. Men vi ville ikke bruke kunstig intelligens. Så vi bestemte oss for å slette alt og lage det på nytt selv, og dette er resultatet av denne prosessen. Først var det bare en idé å redde prosjektet. Men akkurat nå elsker alle testspillere denne nye sprø indiestilen. Så spillet er, på denne måten, et nytt nivå av kjærlighet."

For mer om Obergenie, kan du se hele intervjuet med Sparrow Games nedenfor.