Obi-Wan Kenobis Vivien Lyra Blair presser på for et "sterkt kvinnelig Star Wars-univers" Kanskje et som også følger en versjon av en "tenårings-Leia".

Carrie Fisher vil alltid være kjent som Princess Leia i Star Wars -verdenen, men når det gjelder en yngre versjon av karakteren, har Vivien Lyra Blair virkelig imponert. Den unge stjernen håndterte nylig rollen i Obi-Wan Kenobi-serien sammen med Ewan McGregor, og nå har hun store ideer for hva fremtiden kan bringe for Star Wars. HQ I en samtale med Collider bemerket Blair at Star Wars burde fokusere mindre på mannlige karakterer og mer på kvinnelige individer, og at det kanskje ville være en god idé å begynne med å utforske livet til en tenårings-Leia, og hvordan hun satte sitt navn på Junior Senate, og sammenlignet denne ideen med en populær Netflix-serie. "Jeg føler nesten at det kunne vært veldig gøy å lage en slags tenårings-Leia. Jeg har sagt det i noen intervjuer, og noen har sagt: "Nei, det trenger vi ikke. Jo, det gjør vi. Vi trenger mindre mannsfokusert Star Wars. Vi trenger flere kvinner, fordi vi trenger et sterkt kvinnelig Star Wars-univers. Jeg elsker det." "Så jeg tror det faktisk kan bli veldig gøy. Jeg likte virkelig hvordan de lagde Skeleton Crew, nesten som en Goonies/Stranger Things-aktig serie som definitivt var for tenåringer, men som var sentrert rundt Star Wars, og jeg tror det kunne vært veldig kult å gjøre noe sånt, etterligne en slags tenåringsserie, men med karakterer som vi kjenner, som Leia. "Noe nesten som The Summer I Turned Pretty, XO, Kitty-aktig, hvor det nesten er en slags high school-romanse, men med Leia i juniorsenatet. Jeg tror det ville vært vanskelig å gjennomføre med riktig manus, men det kunne vært veldig gøy å gjøre noe sånt og virkelig få inn flere av den typen publikum." Tror du det er plass til denne typen historier på Star Wars, eller synes du det bør gå i en annen retning?