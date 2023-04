Obi-Wan Kenobi sesong 2 er "ikke i aktiv utvikling"

Variety hadde gleden av å snakke med Lucasfilm-presidenten Kathleen Kennedy under forrige ukes Star Wars Celebration i London, og da kunne hun bekrefte at en andre sesong av Disney+s Obi-Wan Kenobi for øyeblikket ikke er under utvikling.

Fansen bør imidlertid ikke gi opp håpet, ettersom Kennedy virker håpefull om seriens fremtid: "Jeg sier aldri aldri, fordi det alltid er muligheten. Det showet ble så godt mottatt, og Deborah Chow gjorde en så spektakulær jobb. Ewan McGregor ønsker virkelig å gjøre enda en. Alle er alle hender på dekk med det vi gjør akkurat nå, som du kan se av hva vi viste alle [på feiringen]. Vi vil rette oppmerksomheten mot det igjen, kanskje på veien."

Det er imidlertid mye for fans av Star Wars å se frem, med blant annet Rey bekreftet å komme tilbake til franchisen og Taika Waititi fortsatt skriver et prosjekt. Kennedy sier følgende om sistnenvte:

"Han skriver manuset selv. Han ønsker egentlig ikke å bringe andre inn i den prosessen, og jeg klandrer ham ikke. Han har en veldig, veldig unik stemme. Så vi ønsker å beskytte det, og det er det han gjør. Men vi skal klare det en dag."