Obi-Wan Kenobi-regissør virker nå mer åpen for en andre sesong

HQ

De to første episodene av Obi-Wan Kenobi er ute nå, og dermed har vi begynt på den reisen som skal lede til en konfrontasjon mellom Ewan McGregors Obi-Wan og Hayden Christensens Vader. Serien har blitt presentert som en miniserie uten planer om en andre sesong, men regissør og showrunner Deborah Chow ser ut til å være mer åpen for mer nå.

I et intervju med TechRadar sier Chow at selv om det nok ikke kan la seg gjøre, så er hun faktisk åpen for konseptet om å fortelle flere historier om Obi-Wan.

"I think at this point, I'm still trying to finish this one. I've kind of got to get through this one and then I think I need a vacation! So I don't know, but I do love this character. I had such a special amazing time on this that, you know, it was a great experience, so I certainly would not be closed to it."

Hva synes du om de første to episodene?