Obi-Wan Kenobi-serien er ferdig og vil visstnok ikke skuffe

HQ

Disney har sannelig ikke sagt mye om den kommende Obi-Wan Kenobi-serien siden prosjektet ble bekreftet for et par år siden, men vi vil mest sannsynlig få se og høre langt mer fremover.

Ewan McGregor vant jo en Emmy for rollen som Halston i Netflix-serien med samme navn, og i intervjuet etterpå bekreftet han at Obi-Wan er ferdiginnspilt. Som om det ikke var nok vil mange fans skru opp forventningene siden han i samme slengen sa at serien nok ikke vil skuffe. Blant annet skrøt han veldig av regissøren Deborah Chow og den nye teknologien de bruker i serien som vil gjøre den til noe helt annet enn Episode I - III.

Nå skal det selvsagt sies at McGregor både har hovedrollen og er produsent for serien, så det er nærmest en selvfølge at han skryter av den. Det er uansett veldig godt å høre at innspillingene er ferdige, så da skal vel premieren faktisk bli en gang neste år som planlagt.