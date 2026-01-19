Oblivion oppnår det usannsynlige: Det første laget som vinner siste sjanse-kvalifiseringslaget til å vinne Apex Legends Global Series Championship

HQ

Mens Last-Chance Qualifiers er designet for å gi en håndfull lag en siste mulighet til å sikre seg en plass i Apex Legends Global Series Championship, er det alltid en forventning om at lagene som klemmer seg inn gjennom disse arrangementene ikke vil gå for langt i det bredere arrangementet. Dette var slett ikke tilfelle for 2026 Championship.

I helgen ble det største arrangementet i konkurransekalenderen Apex Legends arrangert i Sapporo i Japan, og med mange store navn til stede så det ut til at en velkjent vinner skulle kåres. Dette var imidlertid ikke tilfelle, da det nordamerikanske LCQ -laget Oblivion viste seg å være en naturkraft i de siste delene av turneringen, etter å ha klart å avansere gjennom Group Stage.

I Bracket Stage av turneringen virket det som om Oblivion hadde kjørt sitt løp, etter å ha endt på 18. plass av 20 i Upper Bracket Final. Men etter å ha falt ned i Lower Bracket Final, fant laget tilbake til sin mojo, endte på tredjeplass av 20 lag og sikret seg en billett til Finals. I Finals viste Oblivion at det ikke var til å spøke med, og vant to kamper, inkludert den åttende og siste kampen, og scoret til slutt 86 poeng, noe som ga et komfortabelt forsprang på andreplassen Team Falcons med 75 poeng.

Dette resultatet betyr at Oblivion er på vei hjem med en enorm pengepremie på $ 600,000 XNUMX, samtidig som det også blir kalt laget å slå på vei inn i neste sesong som begynner om noen måneder.